Tercera ola de coronavirus en Hong Kong: los colegios vuelven a cerrar

Este rebrote ha supuesto el cierre de las escuelas a partir de este lunes, y se limitará el aforo en bares y restaurantes. Desde el 19 de junio no había límite en las mesas, pero ahora se ha impuesto la cifra de 8 personas. En los bares no se podrán sentar más de cuatro personas juntas y las reuniones públicas se mantiene en 50 personas, medidas que estarán hasta el 24 de julio.

