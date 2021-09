Tercera dosis de la vacuna Pfizer para pacientes de VIH y cáncer

Israel fue el primer país en el mundo en apostar por la tercera dosis para un amplio segmento de la población mayor de 60 años de edad. No obstante, la Organización Mundial desaconseja en este momento esta dosis de refuerzo, y advierte de que se incrementaría la desigualdad, ya que hay muchos países donde aún no se vacuna a la gente.

Ortega Barría indicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) recomendó la aplicación de esta tercera dosis para que esas personas que no han tenido una buena respuesta de inmunogenicidad completen ese esquema primario, y no tengan que esperar 6, 8 o 12 meses.

