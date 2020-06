Tercer día consecutivo con más de 1.200 muertes por coronavirus en Brasil

Aunque lejos de la capital, la alerta sigue encendida. Las Fuerzas Armadas han desplegado un operativo en la región del Vale do Javari, donde se concentra el mayor número de indígenas no contactados del mundo y que ha registrado ya algunos casos de la enfermedad.

“Esa estabilización supone que el impacto continúa siendo el mismo. No significa una buena noticia, simplemente que no está aumentando la velocidad de crecimiento”, explicó a Efe Alexandre Naime, jefe de Infectología de la Universidad Estatal Paulista (Unesp).

