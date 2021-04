Tercer cheque de estímulo: si aún lo esperas verifica tu cuenta porque puede haber sido depositado este 28 de abril | Noticias Univision Dinero

Es importante saber que no se trata de otro cheque por $1,400, sino que es un pago para compensar lo que la persona no recibió a pesar de ser elegible al tomar en consideración su declaración de impuestos del 2020. Por ejemplo, una persona cuyos ingresos bajaron significativamente el año pasado y era elegible a los $1,400 en su totalidad, pero el IRS había restado una porción tomando en cuenta ingresos más altos previos a la pandemia.

