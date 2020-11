Terapias que rehabilitan vidas; el Inmfre aumenta su atención

El paciente leve que llega al Inmfre puede venir de otros hospitales –que haya estado grave o moderado y ha pasado un tiempo en sala y no tiene otro requerimiento-; también pueden ser personas que no pueden ir a hoteles, por ejemplo, que tienen una discapacidad motora o visual y necesitan estar en una sala para ser monitorizados; incluso, pueden ser niños que viven con un adulto y no es conveniente mantenerlos juntos en un hotel.

Apuntó que cerrar fue una decisión dura pero en beneficio del paciente porque una persona con discapacidad corre el riesgo de complicarse con una infección por Covid. “Mantenernos abiertos en abril, en junio, cuando no conocíamos muchas cosas, cuando la capacidad hospitalaria no era muy grande, era exponer al paciente y al personal”, afirmó.

La doctora Gladys Rumbo, directora del Inmfre , manifestó que hicieron innumerables adecuaciones en los lugares que les quedan disponibles y que son seguros desde el punto de vista de la Covid-19 , de forma que los pacientes que acuden por servicios de rehabilitación no se expongan a ningún tipo de contaminación vinculada al nuevo coronavirus. Eso incluye, detalló, que los aires acondicionados no sean los mismos, la limpieza necesaria, el distanciamiento social que se debe guardar e, incluso, dónde van a estar los estacionamientos para sus pacientes.

