Tentáculos de Juan Carlos Varela siguen dentro del Ministerio Público

El empresario señaló que lo peor, es que “cuando fue a declarar en este Gobierno el principal implicado en este caso, lo iban a dejar ir sin ningún tipo de medida. Fue una fiscal a la que este señor le hizo miles de favores y tengo entendido, esa información me la dieron de adentro que fue el procurador Eduardo Ulloa, quien dijo este señor sale con una medida, no puede salir libre”.

Sobre los señalamientos de los varelistas de que recibieron donaciones políticas y no “coimas” , el comentarista indicó que primero esos dineros no fueron reportados al Tribunal Electoral (TE), “por lo que dejan de ser donaciones políticas”.

