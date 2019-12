Tensión por ajuste en salario mínimo

Los artículos mencionados en el Código de Trabajo hacen referencia a la “fijación” del salario mínimo cada dos años atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. De ninguna forma el no realizar ajustes al salario mínimo podría ser inconstitucional. No es una patente automática de incremento.

El modelo tiene una deficiencia fundamental y es que el Gobierno no está cumpliendo su rol de conciliador en esta mesa. Un conciliador no solo es espectador pasivo dentro de la negociación, sino un actor activo que debe presionar a las partes para que hagan propuestas.

Los indicadores no son los que a los trabajadores se les ocurre, están definidos en el artículo 177 del Código de Trabajo. Uno de ellos es las diferencias regionales en el costo de vida. Nosotros [los trabajadores] hemos planteado que la región no tiene razón de existir porque estamos en un país donde el costo de vida es igual o incluso mayor en el interior que en la misma ciudad de Panamá.

Cuando nosotros hablamos de productividad en materia salarial tiene que ver con los salarios que se pactan por convención colectiva. En el caso del salario mínimo, no aplica. En Panamá no existe un solo indicador para medir la productividad de todos los trabajadores a escala nacional ni de todas las empresas, eso es particular de cada empresa.

