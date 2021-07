Tensión: Estados Unidos retira su confianza al Ministerio Público de Guatemala por la destitución de Fiscal Especial Contra la Impunidad

“ No va a prosperar ningún posible convenio con esa persona porque tiene información de funcionarios actuales, de congresistas actuales y magistrados que actualmente desempeñan sus cargos en el país ”, agregó Sandoval. Y la Fiscal General no está interesada en que esos casos avancen y a todos los propuestos por esa fiscalía les llamaba “ exagerados ”, dijo Sandoval, contó Soy502 .

De acuerdo con Sandoval, la jefa del Ministerio Público no está de acuerdo con que Alejos se acoja al programa de “ colaboración eficaz ”. “La intención del sindicado Gustavo Alejos de colaborar con la justicia, en declarar con los hechos de su conocimiento, en especial, la elección de la junta directiva del Congreso en 2020, manoseo en elección de cortes, entre otros, no prosperará ”. explicó Sandoval, reportó el medio digital guatemalteco Soy502 .

