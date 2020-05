Tensión en la Casa Blanca por el caso positivo de coronavirus de secretaria de Pence

Al mismo tiempo, le ha dicho a las personas que no quiere estar cerca de nadie que no haya sido examinado, y se ha molestado al entrar en contacto con algunas personas en la Casa Blanca.

Algunos asistentes expresaron su inquietud sobre cómo sería el procedimiento este lunes, al no tener una mayor claridad frente al modo en que se había originado y propagado el virus. Un funcionario señaló que no estaba seguro de cuáles colegas se quedarían en casa. Algunos funcionarios que extendieron su contacto con Miller anunciaron que empezarían una cuarentena voluntaria, mientras que otros que también tuvieron un contacto similar con ella no lo hicieron.

You May Also Like