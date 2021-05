“Teníamos coche para hacer más de 8º, podíamos haber hecho 6º” , explicó, y volvió a insistir en que el sábado no tuvo su mejor actuación. En este sentido, apunta a la cita del próximo fin de semana, el GP de España, como un punto de inflexión. “Ganas de llegar (a Montmeló). No hicimos la pretemporada en España, y va a ser la primera vez rodar allí y tenemos que mejorar en la clasificación, que la hemos hecho ‘regu’. Intentaré mejorar ahí”, repitió.

You May Also Like