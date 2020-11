“Tenía un gran complejo con mi pecho”

La situación mejoró cuando se operó el pecho. “Adelgacé muchísimo y con el pecho pequeño estaba mucho más estilizada”, cuenta en el vídeo. Y así empezó 2019: con menos inseguridades, con buen pie y, por supuesto, con un nuevo cambio de look, ya que se pasó al pelo castaño. “Cuando cambio de etapa, cambio de pelo. Vamos para 2021 y seguiremos porque me gusta mucho”.

Por otra parte, la instagramer asegura que en 2018 se le apoderaban los complejos, pues “estaba flácida” y no le gustaba su pecho. “Tenía un complejo enorme con mi pecho. Lo tenía enorme y muy caído, me acomplejaba bastante”, dice en la grabación mientras enseña unas imágenes en bikini y vistiendo tops.

Entre otras cosas, Anita Matamoros ha heredado de su padre, Kiko Matamoros, y de su madre, Makoke, el interés por mimarse, ya sea a base de seguir hábitos saludables como de someterse a operaciones estéticas. Por ello, no es de extrañar que la influencer haya querido compartir su cambio físico desde 2017, cuando aún no entrenaba en el gimnasio ni había limado algunos complejos.

