Este lunes, Carlota Corredera regresó a Sálvame tras unas relajantes, y también accidentadas, vacaciones. La presentadora no dudó en trasladarse a su destino de preferencia durante unos días, Vigo, donde desconectó rodeada de su familia.

No obstante, también aprovechó a hacer una escapada junto a su amigo David Valldeperas a Formentera. Un viaje en el que la gallega disfrutó mucho, pero donde sufrió un accidente.

Durante el programa de este pasado lunes, Corredera ha relatado lo sucedido junto al director del espacio: “Durante mis vacaciones tuve un incidente, fue algo que pasó en mis vacaciones con David Valldeperas. Sufrí una caída muy aparatosa, me resbalé, pero Valldeperas no me hizo ni caso”.





Tras esa pequeña pulla al catalán, la presentadora ha explicado las consecuencias que tuvo dicha caída: “Me caí, sufrí un trompazo impresionante, tengo un pedazo de edema interno, tenía la mitad del culo negro, no colorcito morado, negro, negro. Lo tengo también inflamado, me hice mucho daño”.

Finalmente, Corredera ha decidido ponerse en manos de un profesional para acelerar su recuperación lo antes posible: “Me ha dicho mi fisio que un centímetro más y me hubiera roto el coxis, y cuando ya me habían atendido y puesto hielo se levanta Valldeperas de la siesta y me dice, ‘¿qué ha pasado?‘”.

“Pero todo bien, me duele todavía y tengo un edema, pero estoy bien“, ha comentado la presentadora segundos antes de pasar al siguiente tema del programa y quitándole hierro al asunto.