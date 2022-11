“Tenía contrato y decidir dejarlo es un gesto de grandeza”

Xavi negó que la relación con su pupilo se haya debilitado en los últimos meses debido a las repetidas suplencias del central catalán: “La relación es la misma que antes. Simplemente, tengo que tomar decisiones por el bien del equipo y el club. Cuando no pones de titular un jugador que lo ha sido todo en el club, es normal que no guste” .

“No sé si he sido justo o no, pero he sido sincero y honrado. Gerard ha sido un ejemplo para el equipo, para los jóvenes, el cuerpo técnico. Fui honesto con él y ahora las circunstancias han marcado que haya puesto punto final” , agregó.

