“Tengo un tumor grande que hay que extirpar”

“Nadie está interesado en una persona rota. Me sentía sola”, declaraba entonces en una entrevista. Y es que, después de esa angustiosa época, intentó regresar al trabajo, pero se sentía muy frágil y no quería que el mundo supiera por lo que estaba pasando. “No es un entorno indulgente precisamente”, manifestó haciendo referencia a la industria.

Los tumores fibroides, como el que padece Sharon Stone, son masas no cancerosas que crecen en los úteros. Por lo general, no son peligrosos, pero sí pueden causar molestias y llevar a complicaciones como una disminución de los glóbulos rojos.

Tal y como desvela la actriz, el primer procedimiento al que había sido sometida fue “incorrecto” y dio un resultado “erróneo”. Así, ha querido hacer llegar a sus seguidoras que, ante la duda, no se queden con una única opinión, puesto que los diagnósticos no son siempre correctos. “Puede salvarles la vida” , ha añadido.

You May Also Like