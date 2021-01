Tengo síntomas… ¿Qué hago? | La Prensa Panamá

Yo estoy entre los “vulnerables”, veteranos por mi edad y mi experiencia -con Covid-19-, pero gracias a Dios y a mi médico, estoy vivo. Tuve la suerte de poder contratar a un médico privadamente. Él me atendió por chat, en comunicación continua tres veces al día. Me ordenaba exámenes de laboratorio y me recetaba medicamentos de acuerdo a lo que necesitaba tomar, y mi familia me traía soluciones caseras que nadie discute que fortalecen el sistema inmunológico. Además, en la apasionada disputa entre médicos sobre la hidroxicloroquina (aunque mi doctor no era de los creyentes en ella) decidí tomarla por siete días, porque aún sus críticos no piensan que pueda hacer daño en siete días.

Durante mis 14 días de enfermedad mi objetivo era no requerir hospitalización, pero si el oxímetro hubiera mostrado alguna anormalidad, me hubiera hospitalizado de inmediato. ¡No esperaría!

Por mi plan de vida, cuyo objetivo siempre ha sido de país, me he relacionado con panameños de sectores diversos, desde indígenas hasta líderes sindicales, campesinos, empleados en sectores desde administrativos hasta obreros y, por supuesto, a través de mi gran pasión – el periodismo– he tenido y tengo contacto con todas las clases sociales y todas las ideologías.

Este hecho me ofrece la ventaja de poder tomar una temperatura más precisa del sentir de la población sin requerir el cuenteo político/partidario que siempre tiene un sesgo del “qué hay pa’ mí”.

La Covid-19 –problema mundial – ha constituido una crisis humana nunca antes vivida por esta generación. Hay países a los que le ha ido mejor que a otros, pero siempre dentro de la crisis.

Yo, por supuesto, no soy médico ni nada parecido, pero en mis largos años vividos he pasado por un sinnúmero de crisis que poca gente ha experimentado en su vida .

Hoy estoy supremamente preocupado por nuestra situación como país. Con lo que hemos hecho en la lucha contra el nuevo Covid no nos ha ido bien para nada; hay muchos países a los que les ha ido mejor que a nosotros. No voy a entrar a juzgar lo ya hecho. Lo que sí es preocupante es que el gobierno insista en seguir haciendo lo mismo, esperando resultados distintos; no hay que ser médico para reconocer este terrible error. Hay que cambiar de estrategia, y aceptar esos errores para poder lograr una solución.

Hoy, para la gran mayoría de la población que no puede recurrir a médicos privados, el Minsa es su única opción, pero para todos los efectos prácticos es inaccessible. Dicho en palabras claras , no existe. Sí, así de crudo: ¡no existe!

Cuando un ciudadano siente síntomas corre a hacerse el hisopado (como debe ser), pero cuando vuelve para pedir sus resultados, o no encuentran su tarjeta o los resultados no están y no saben cuándo estarán, o le dicen que llame antes de presentarse nuevamente… Pero ninguno de los teléfonos del Minsa los contesta nadie.

La gran pregunta de ese ciudadano es: “¿qué hago?” Como no hay respuesta, pierde vitales días para ejercer algún control sobre la enfermedad y, por la falta de apoyo real del gobierno, se ve forzado a salir de su casa e infecta a otros, inconscientemente.

¡Este ciudadano no está en una fiesta, ni en “parkins” ni chupando! Éste es un ciudadano serio (la mayoría) que no se quiere morir, pero a quien nadie le dice qué hacer. Por ésta y muchas otras razones, la Covid-19 se nos salió de la mano y si no hacemos algo distinto, vamos a ver muertos “a la Guayaquil” pronto.

¿Qué hacer? Un manual del ciudadano que se titule “¿Qué hacer?”, ante los síntomas. uno que sea sencillo, entendible y en un idioma que todos entiendan.

Por ejemplo: “si tienes fiebre, toma ‘x’ por tantos días”. “Si tienes tos, toma ‘x’ por tantos días”. “Si te duele el cuerpo, toma ‘x’ por ‘x’ número de días”. “Si quieres un médico que te atienda por WhatsApp gratis, llama a Todo Panamá”. Ahí tienen una lista.

No está de más pedirle a la abuela las recetas naturales para reforzar el sistema inmunológico: cebolla, ajo, jengibre, miel. Además del dicho “a este virus lo paro yo”, adicionemos “a este virus lo controlo yo”.

Con este sencillo manual evitaremos gravedades (los primeros días son vitales), hospitales (donde no hay camas) y muerte.

A veces los problemas complejos tienen soluciones sencillas, si éste gobierno está dispuesto a cambiar lo que obviamente no funciona.

Presidente Cortizo: no pregunte; ¡use su autoridad para resolver! Esta posible y gran solución toma 15 minutos armarla.

El autor es fundador del diario La Prensa