“Tengo mucho miedo, si vuelvo a Rusia me matarán”

Decidió huir de Rusia después de desertar de su unidad en Ucrania en junio, pero ya desde el primer momento dejó clara su posición contraria a la invasión. “Me amenazaron con encarcelarme. Al final, mis comandantes decidieron utilizarme como limpiador y cargador. Me alejaron del campo de batalla”, relata en The Guardian.

“No tengo nada que ocultar. Esta es una guerra criminal que comenzó Rusia y quiero hacer todo lo posible para que se detenga”, asegura Chibrin, que se muestra dispuesto a testificar en un tribunal internacional, según The Guardian, para juzgar los crímenes de guerra rusos. Asegura no haber disparado un arma “ni una sola vez” mientras estuvo en Ucrania.

You May Also Like