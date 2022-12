“Tengo la propuesta encima de la mesa”

“Es imposible [una reconciliación], son muchos años de amistad tirados al contenedor de la basura, cada día son más datos y más cosas que me cuentan que me alejan de ella”, ha asegurado. “ Algún día siento nostalgia de lo que vivimos, de nuestra amistad… que era mucho más que eso, pero eso ya murió y es imposible resucitar a un muerto”.

“No tienen ni puñetera idea del trabajo que existe detrás de cada función… Entiendo una crítica si la has visto, criticar algo que ni siquiera sabes de qué trata, sin ver la obra, es de género imbécil “, ha opinado en una entrevista en exclusiva con Diez Minutos en la que, además, ha asegurado que no ha echado de menos “a nadie” en su estreno, pues “han estado los que tenían que estar”.

Kiko Hernández está entusiasmado con el éxito de Las Troyanas, que se estrenó en el teatro Amaya a finales de noviembre tras vender todas las entradas. Sin embargo, antes de esto ha tenido que aguantar duras críticas por su salto de la tele a la interpretación , algo que él considera que no tiene sentido porque no le han visto actuar.

