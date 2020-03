“Tengo esclerosis múltiple, ¿puedo tener relaciones, corro peligro de contagio de coronavirus?”

CONSULTA Estoy casado, entiendo que no hay ningún problema pero tengo una duda: Si no tenemos ningún síntoma, ni mi mujer ni yo de coronavirus, ¿podemos tener relaciones con sexo oral incluido?

Si un hombre tiene erecciones cuando se masturba, tiene erecciones al despertar y tiene erecciones espontáneas, casi podríamos deducir que no hay causas orgánicas; si no se dan erecciones en estas circunstancias habrá que evaluar su estado de salud y/o si toma ciertos fármacos que pueden afectarle a su respuesta eréctil.

El hecho de que desees ‘regalarle’ el orgasmo a tu pareja puede interferir tu orgasmo porque si se quiere buscar no se llega a él. Un primer paso podría ser que tu pareja observe cómo eres capaz de llegar por ti misma; eso requiere, no obstante, cierta complicidad de pareja.

CONSULTA Soy mujer y quería saber por qué cuando me masturbo puedo llegar al orgasmo en muy poco tiempo y, en cambio, me cuesta mucho cuando me lo hace otra persona, incluso durante muchísimo rato y de diferentes formas.

