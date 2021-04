“Tengo el abdomen duro y es un orgullo”

“Si de repente me salen más músculos porque estoy haciendo más entrenamientos de fuerza pues en el fondo es guay porque a mí me gusta. Tú busca tu mejor versión y déjanos a los demás que busquemos la nuestra, ¿no? Vive y deja vivir porque solo así podremos ser felices todos”, sentencia.

“Acabo de subir una foto y, como siempre, tengo comentarios positivos y comentarios negativos, pero no me gusta mucho cuando dicen que estoy obsesionada con el deporte y que estoy muy musculosa “, arranca la de Vallecas.

You May Also Like