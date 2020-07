¿Tengo derecho a cobrar el seguro de vida si ha fallecido un familiar a causa del coronavirus?

“Las aseguradoras podrían acogerse igualmente a que alguna de esas patologías no fue informada si no quieren pagar. También podrían acogerse a concurrencia de fuerza mayor para no pagar o a exclusión en caso de pandemia, por lo que habría que mirar caso por caso según lo que exponga en la póliza”, concluye el abogado.

González comenta que entre las exclusiones que pueden contemplar las pólizas, además, se encuentran los límites temporales (periodo de carencia en el que el seguro no está activado). Asimismo, las compañías buscan evitar la cobertura en caso de suicidio o enfermedades graves previamente conocidas por el contratante que no fueran declaradas en el cuestionario de salud. Del mismo modo, puede haber exclusiones si el fallecimiento se produjo durante la práctica de deportes de riesgo.

Por disposición de la normativa que dio origen al Registro, las entidades aseguradoras se encuentran obligadas a inscribir los datos de los seguros de vida vigentes en el citado Registro, so pena de incurrir en responsabilidad frente a las personas interesadas, y sin perjuicio de las sanciones de índole administrativo que les pueden ser impuestas en caso de no hacerlo.

Y en el caso de que en las condiciones generales del contrato no aparezca la exclusión por pandemia, agrega González, las aseguradoras pueden alegar que el fallecimiento se ha debido a una enfermedad previa de la que el afectado no informó. “Por tanto, habría que revisar cada póliza, ver exactamente qué pone porque suelen ser contratos farragosos, y plantear una estrategia de reclamación individualizada porque incluso en las pólizas con exclusión se puede discutir y ganar la reclamación ”, recalca el abogado.

You May Also Like