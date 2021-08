“Tengo covid, estoy vacunada y estoy enferma, esto no es bueno”

“Os estoy pidiendo que lo hagáis mejor. Proteged a vuestras familias, proteged a vuestros hijos. Esto aún no ha terminado . Esperaba que así fuera, pero no es así, así que manteneos alerta y a salvo”, les ha suplicado.

“ Solo espero que mi marido y los demás no lo tengan , porque si alguien tiene que ser llevado al hospital, no puedo ir con ellos”, ha añadido Hart.

Desde que se puso en marcha la campaña de vacunación contra la Covid-19 en todo el mundo, los expertos no se han cansado de repetir una advertencia a la población: la vacuna no protege contra la infección por coronavirus . La actriz Melissa Joan Hart , conocida por protagonizar la serie Sabrina, cosas de brujas, lo ha experimentado en primera persona. Pese a estar vacunada con pauta completa, se ha contagiado de Covid y ha querido lanzar un mensaje de concienciación.

