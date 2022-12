“Tengo 48 años, mi mujer no quiere tener sexo, lo intento todo, más cariño, más ayuda, pero siento que se va”

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo…).

Sin amigos

PREGUNTA Soy una joven de 19 años; casi no tengo amigos. Soy hija única y me siento constantemente sola y como si tuviera un nudo en la garganta, además de sentir mi cuerpo como si no fuera parte de mí.

Sufrí de bullying desde los 12 hasta los 15 años, mis padres se separaron cuando tenía 7 años y luego de un tiempo de litigios con mediación me quedé con mi madre, aunque la verdad es que no recuerdo mucho de esa época. Hablando de no recordar, siento que hay una parte de mi vida que no está resuelta o es como si me faltara algo… Espero me puedan ayudar, ya que esto de la pandemia ha agravado más los dos síntomas centrales que he citado antes.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Has definido muy bien tu estado emocional. Por lo que relatas, te vendría muy bien ayuda profesional a nivel psicológico. Es importante que desde la psicología te facilitemos recursos para que puedas superar tu actual situación de soledad, falta de amigos, inseguridades… Es un proceso que empieza siempre por profundizar en tu autoconocimiento, en tu seguridad y confianza en ti misma.

Resulta crucial trabajar tu autoestima y desarrollar todo tu potencia, proporcionándote herramientas para que superes esos sentimientos y esas emociones que te pueden resultar tan dolorosas. Para que te hagas una idea de cómo trabajar estos aspectos, te puede ayudar leer ‘Lo mejor de tu vida eres tú’; ahí detallo cómo conocerte y aceptarte mejor, cómo ganar confianza y seguridad. Si en privado nos dejas una dirección, te mandaremos el libro.

Cómo entrar al chico que me gusta

PREGUNTA Me gusta un chico, trabaja en un bar muy cerca del lugar donde yo trabajo. He ido a comprar allí pero, claro, me pongo muy nerviosa que hasta las manos me tiemblan… Dejo de ser esa chica divertida y espontánea por nervios, mi confianza es casi nula porque no sé si le llegaré a gustar. No sé cómo llegarle y sacarle conversación.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La respuesta es clara, no te esfuerces por gustarle o impresionarle, déjate ser tú y actuar con naturalidad. Probablemente te ayudará si vas con más gente, con amigos que te conocen; así podrás ser más espontánea y no tendrás el condicionante de tener que sacarle a él conversaciones.

No tengas prisas ni fuerces las situaciones. Es importante que te des tiempo, que dejes que todo transcurra con calma. Poco a poco volverás a ser tú, a recuperar tu confianza.

No me duran las parejas

PREGUNTA Tengo 29 años. He tenido 3 relaciones de pareja. No me suelen durar más de 3 años cada una. Siempre rompen ellos conmigo. Siento que llega una edad y no voy a poder formar una familia.

Siempre ponen la excusa de mi carácter. Pero yo los trato con amor y les doy todo. Fátima

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si te obsesionas con el tema de la edad, quizás, sin darte cuenta, te preocupes más por la creación de una familia, que por la buena marcha de la pareja.

Si te ponen la excusa de tu carácter, y te ha pasado las 3 veces, intenta plantearte qué te quieren decir, de qué se quejan exactamente, qué es lo que les hace romper… Pregunta a tus amigos, a las personas de más confianza y no tengas miedo en profundizar en tu autoconocimiento.

En las relaciones, los sentimientos se cuidan, no se imponen ni se fuerzan. Recuerda que no se trata de darles todo, sino de tener una relación positiva para ambas partes. En el libro ‘Amar sin sufrir’ detallo los diferentes ciclos de las relaciones, lo que suele fallar, lo que habitualmente funciona mejor…, cómo sabemos que una pareja es compatible o que una relación ha llegado a su fin. No te asuste conocerte en profundidad.

Ninguna caricia

PREGUNTA Tengo 48 años, tengo una consulta: Mi mujer no quiere intimar, tener sexo, conmigo y debido a esto vamos a romper, yo he estado intentando de todo, más cariño, más ayuda familiar, más cerca de ella, he perdido casi 20 kilos, y veo que no llego a ella, no me da ninguna caricia, etc.

No sé qué hacer, y no me gustaría perderla, pero siento que se va… L. J.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En general, las mujeres tenemos una afectividad diferente. Cuando no nos sentimos bien, por lo que sea, no nos apetece tener relaciones sexuales.

En vuestro caso, parece que hay un problema de comunicación importante. Llegados a ese extremo, pregúntale a tu mujer si quiere que hagáis un último intento y vayáis a terapia de pareja. En el caso en que te diga que no, siempre puedes ir tú e intentarlo.

Es frecuente que uno de los dos miembros de la pareja haya tirado ya la toalla y no quiera intentar ir a terapia, pero los psicólogos podemos trabajar muy bien con la persona que desea intentarlo. Si has sido capaz de perder 20 kilos, date la oportunidad de que un psicólogo experto te pueda ayudar.