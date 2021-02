“Tengo 39 años y nunca he tenido pareja, veo imposible llegar a tenerla, creo que tengo filofobia”

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

Sexo y covid

PREGUNTA Tengo pareja pero no vivimos juntos. Él ha pasado el covid, empezó a tener síntomas el día 15 de enero, pero con sintomatología leve: dolor muscular y cansancio, nada de fiebre, ni pérdida de olfato. Le dieron el alta el día 25. Quería saber si ya es seguro mantener relaciones o me puede contagiar.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si ya no tiene síntomas, le han dado el alta médica y las pruebas serológicas han detectado anticuerpos, no hay ningún inconveniente en que reanudéis vuestra vida erótica habitual. No obstante, parece algo prematuro dar un alta 10 días después de iniciar los síntomas.

Últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección. Pese a todo, deberá vacunarse cuando le corresponda.

No obstante, y dado que esta nueva infección se sigue escribiendo científicamente cada día, os sugiero lo consultéis con el profesional médico de vuestro Centro de Salud.

Mujer anorgásmica

PREGUNTA Tengo relaciones sexuales desde hace unos meses y mi pareja está preocupada porque no consigo “correrme”; me excita muchísimo pero no consigo llegar al orgasmo. ¿Qué puedo hacer para que mi pareja disfrute de ello?

RESPUESTA DEL EXPERTO El placer y el orgasmo no son experiencias sinónimas. Haciendo un símil cinematográfico te diría que el placer es una buena película y el orgasmo una escena interesante de la misma.

En relación a tu dificultad para llegar al orgasmo es posible hayas entrado en un bucle o círculo vicioso, es decir, un día no llegaste al orgasmo, a él le extrañó y tú no le diste demasiada importancia; en una segunda ocasión se repitió la situación, él se preocupó y a ti te extrañó. A partir de ese día vuestras siguientes relaciones eróticas tenían un anuncio previo: “¿cómo irán las cosas esta vez?”.

Entonces entran en acción dos invitados no deseables: el miedo y la ansiedad, que hacen que os dediquéis más a “probar” que a “jugar”; es decir, se piensa demasiado y se siente menos.

Esforzarse en llegar al orgasmo es la mejor fórmula para no llegar a él; por ello, mi sugerencia es que comencéis a disfrutar de las sensaciones sin el objetivo de llegar al orgasmo, siempre recordando que la penetración vaginal exclusiva no es la mejor manera de conseguir un orgasmo.

Si lo anterior no da resultado, os aconsejo un asesoramiento sexológico profesional que permita esclarecer la causa concreta de tu anorgasmia y con ello poder diseñar una estrategia terapéutica que permita recuperar tu orgasmo perdido.

Tardar más y relaciones orales

PREGUNTA Me gustaría que me diera consejos para retardar la eyaculación; no soy eyaculador precoz pero queremos estar más tiempo haciendo la penetración vaginal.

Por otro lado, mi novia no acepta las relaciones orales, que a mí me parecen muy placenteras (para ambos, por supuesto); amigas suyas, como me ha reconocido, sí se lo aconsejan, le dicen que se goza mucho, pero ella no se atreve a dar el paso.

RESPUESTA DEL EXPERTO Los mismos gustos eróticos no tienen por qué ser compartidos…. la reciprocidad no puede exigirse en el marco de la relación, porque dar es igual a recibir.

Los deseos y gustos eróticos en pareja pueden ser compartibles pero sólo si ambos desean que sea así. Es decir, uno puede desear hacer algo y el otro no, y en este caso el NO es lo más beneficioso para la relación.

Tu interrogante tiene una respuesta inevitable, debes respetar y entender su decisión. Los gustos y los deseos eróticos se mueven en clave de diversidad y además se van modificando con el paso de los años y la evolución dinámica y cambiante de la relación.

El deseo tiene sus tiempos, sus claves y no hay que presionarlo. Lo que hoy no te gusta, mañana puede gustarte y viceversa.

Es interesante abrirse a la versatilidad en cuanto a los juegos eróticos, pero no es menos cierto que dicha versatilidad está condicionada a los deseos.

En relación al deseo de retardar tu eyaculación te indico alguna sugerencia:

1.Es importante te dediques a “sentir con tu pareja y no tanto a hacer sentir a tu pareja”, por ello, sería interesante que vuestras relaciones piel a piel fuesen alternantes, es decir, tu pareja juega contigo y luego tú juegas con tu pareja. Eso te permitirá sentir más, sin prisa y pensar menos.

2.Ejercicios de suelo pélvico para tonificar tu musculatura genital. Sugiero mires algún tutorial por internet.

3.Regularidad erótica individual o compartida, siempre en clave de “calma”.

4.Recuerda estar pendiente de tus sensaciones sin intentar controlarte, de este modo puedes realizar estrategias de “ida y vuelta” para sin llegar al final, disfrutar del trayecto.

Negarse el amor

PREGUNTA Tengo 39 años y nunca tuve pareja; a estas edades veo imposible llegar a tenerla, nunca he estado preparado y no lo estaré; creo que tengo filofobia o la he adoptado para asumir y aceptar mi decisión a enfrentarme a no buscar pareja.

A esta edad, el no gustarme físicamente, la coyuntura a la hora de buscar y la experiencia de quien pudiera ser una opción me intimida mucho. He optado por negármelo por mucha frustración que me genere; sé que lo mío nunca funcionaría. ¿Ya es tarde?

RESPUESTA DEL EXPERTO La filofobia consiste en un miedo irracional a enamorarse o amar a alguien.

Malas experiencias anteriores, en forma de decepción amorosa, divorcio de los padres, déficits de autoestima o alguna enfermedad crónica pueden originar un nivel de estrés e inseguridad que nos impide aproximarnos al amor.

Vivimos tiempos de esplendor tecnológico que nos permite casi siempre, y si lo deseamos, encontrar pareja con intereses comunes e inseguridades compartidas.

Lógicamente llevas mucho tiempo desentrenado y ello te hace sentir poco preparado para iniciar una vida de pareja.

Recuerda que para vencer a los miedos hay que enfrentarse a ellos; por ello te sugiero te arriesgues a contactar con alguien a través de alguna aplicación móvil y de modo paralelo inicies algún asesoramiento profesional de acompañamiento.