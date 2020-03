Tener una rutina, fomentar la empatía, evitar la sobreinformación… cómo afrontar el confinamiento por el Covid-19

En los hogares con menores el patrón a seguir dependerá de sus edades pero siempre que sea posible es conveniente hacerles responsables de alguna actividad . En el caso de varios hermanos, los mayores pueden ayudar a los más pequeños no solo con los juegos y las distracciones sino también con las tareas. Estos días se han suspendido las clases y las actividades extraescolares pero deben entender que no están de vacaciones y tienen que mantener la disciplina de hacer deberes.

Los expertos hablan de un tercer bloque en el que incluyen las actuaciones. “ Nuestra vida cambia mucho . Dejamos de hacer casi todo lo que estábamos haciendo: salir a trabajar, ir a un bar, quedar con amigos, pasear… Todo eso no existe o existe de manera muy limitada”, advierte el psicólogo y anima en su lugar a llevar a cabo todo aquello a lo que cotidianamente a penas se le da importancia o que se lamenta no poder hacer porque las obligaciones del día a día lo impiden.

