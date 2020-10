“¡Tenemos tierras como los reyes!”, Kiko Jiménez sorprende a Sofía Suescun con su exquisita nueva adquisición

Sofía Suescun se ha llevado una decepción este jueves tras conocer que su madre, Maite Galdeano, no iba a poder visitarla en Sola, el reality en el que concursa, porque podría estar contagiada por conoravirus. Sin embargo, Kiko Jiménez, su pareja, no ha dudado en llamarla para darle una buena noticia.

You May Also Like