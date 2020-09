Las autoridades sanitarias subrayan que es preferible mantener la mascarilla puesta todo el tiempo posible, lavarse las manos cada vez que se manipule, se ponga o se quite, no tocar la parte frontal e interior al retirarla y desecharla si está húmeda o deteriorada. Por otro lado, aconsejan conservarla en un sobre, en una bolsa o en un recipiente ventilado que no entre en contacto con ningún objeto o superficie.

De esta manera, la experta recuerda que es un “elemento contaminado y una vía de transmisión”, por lo que “una vez que me la quito la tengo que guardar en un sitio seguro que no sea un foco de contaminación” .

En primer lugar, “la gente tiene que entender que estamos ante un problema de salud pública y que tenemos que ser muy responsables sobre qué utilizamos y cómo utilizamos”, subraya Rosalía Gozalo. Al igual que se recomienda utilizar mascarillas que estén homologadas, “ tenemos que tener muy claro que una mascarilla no es un complemento de moda, no es un collar o un pañuelo”.

