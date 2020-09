“Tenemos que hacer una canción para hacer a la gente feliz”

Como curiosidad, el artista ha explicado que la canción se creó durante el confinamiento: “Yo estaba en Miami y mi estudio era un portátil, no tenía monitor, y con los auriculares. Sia la ha grabado en su casa, sin ingenieros, sola. Lo hemos hecho sin dinero , no importa eso”.

El DJ ha explicado que Let’s Love “tiene sonido de los 80” ya que la música de esta época “no tenía vergüenza en hacer una producción así, enorme”. Además, Guetta ha añadido que “ahora la música es más hacer una música más triste, melancólica… y a mi me parece que no necesitamos eso “.

