Tenemos que abrir la economía

Mientras el flujo de visitantes sea bajo, las empresas que están cerradas o trabajando a media máquina no podrán iniciar el proceso de recuperación. No hay forma de asumir los gastos de planilla que teníamos antes de 2020 con la situación actual. Es imperante aliviar las restricciones sobre el segmento de congresos y convenciones. Este sector puede mover de forma controlada a cientos de personas, que es lo que necesita el turismo panameño.

Mantener una cuarentena de tres días para los viajeros que vienen de los países del sur, que es mercado más importante para el turismo panameño, no tiene sentido. Hay que apoyarse en la tecnología para establecer una verdadera trazabilidad de los viajeros. Las quejas sobre la atención que reciben en los hoteles donde deben cumplir dicha cuarentena son de terror. De seguro ese visitante no recomendará a sus conocidos viajar a Panamá.

Los turistas no viajan a un lugar donde deben estar encerrados porque una autoridad así lo determina. Los números no mienten. Cuando el toque de queda se adelantó a las 10 de la noche, los restaurantes y hoteles resintieron la medida inmediatamente.

Es hora de tomar acciones pero con una base científica, porque todavía no entendemos la necesidad de mantener un toque de queda a partir de las 12:00 a.m.

Ya lo he mencionado en artículos recientes; tenemos que aprender a vivir con el virus mientras no se encuentre una salida definitiva a la pandemia que le cambió la vida a todo el mundo.

