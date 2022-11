“Tenemos posiciones contrarias, pero hay que buscar soluciones”

El segundo problema es la calidad y el atractivo de la competición , en la que en la fase de grupos hay partidos en los que ya no se juega nada. “Si tienen un partido en que no hay nada juego, y solo puedes llevar a la sexta parte de los espectadores habituales al televisor, tienes un problema”, dijo.

“Los clubes corren todos los riesgos y no tienen nada que decir en sus competiciones. Los seguidores son seguidores de clubes y no de instituciones con sede en Suiza “, agregó.

