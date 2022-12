“Tenemos nuestros más y nuestros menos…”

Fonsi Nieto celebró su 44 cumpleaños en una de las discotecas más famosas de Madrid, y entre los invitados destacó su expareja y madre de su hijo Alba Carrillo. La modelo se encuentra actualmente envuelta en una gran polémica tras confesar la tensión sexual que había entre ella y Jorge Pérez. Por ello, el expiloto ha querido salir en su defensa.

Fonsi está siendo uno de los apoyos más cercanos que la colaboradora de televisión. Si bien en su pasado tuvieron varios conflictos, a día de hoy han conseguido mantener una muy buena relación. Prueba de ello ha sido su cumpleaños y la asistencia de la modelo.

“Algo me han contado, pero yo no digo nada. Me lo ha contado ella, pero ahora se lo preguntáis cuando venga. La apoyo, es la madre de mi hijo y la quiero un montón”, ha asegurado el piloto sin entrar mucho en la polémica. “Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, al final los niños sacan lo mejor de ti y te hacen recapacitar en muchas cosas, y darte cuenta de que tanto el uno como el otro cometemos fallos”.





Como Alba Carillo contó en Ya es mediodía, siente que tanto Jorge Pérez como su novia se han encargado de intentar hacerla ver como “la mala” y por ello se ha defendido contando todos los detalles sobre sus encuentros con quien fuera ganador de Supervivientes. Según a contado al programa, la tensión sexual que había entre ellos se resolvió porque ambos así lo quisieron: “Se sentó en el sofá y estamos los dos. Marta nos avisó que no quería líos. Se retiró y de lo que pasó ahí, no quiero entrar en detalles”.

Sin embargo, Jorge Pérez, ha asegurado que todo lo que la colaboradora cuenta es “absolutamente mentira“. En el plató de Sálvame también quiso destacar los rumores sobre si estuvo haciendo o no vida en casa de su manager: “He dormido todos los días en casa, no he visto a mi representante en toda la semana”.