¿Tendré que pagar impuestos por el ‘cheque’ de $1,200? ¿Lo recibiré si soy residente desde este año? | Noticias Univision Dinero

Lo primero que debes saber es que no tendrás que pagar impuestos por el ‘cheque’ de la ayuda federal cuando el próximo año presentes tu declaración de impuestos del 2020. El IRS lo ha dicho claramente en su web: “El pago (es decir, el ‘cheque’) no representa un ingreso y no deberás impuestos por ese pago”.

