tendrá que hacer la mili en Rusia

“Nikita tiene 23 carreras que hacer este año, y le han avisado de que de unirse al ejército. Me dijo: ‘Papá, ¿qué debo hacer? Tengo una carrera cada dos semanas’. Nadie quiere escuchar. Pero no se trata solo de Nikita Mazepin, sino de todos los demás que se encuentran en la misma situación”, explicó. “Si eres deportista, debes acudir al Instituto de Educación Física. ¿Y qué deberían hacer a los 25? Sé todo esto por el ejemplo de Nikita. Nadie quiere escuchar. La Universidad Estatal de Moscú es la única universidad que de alguna manera hace algo. Al Estado le importan un carajo ellos, todos los deportistas. Existe el CSKA , que de alguna manera se adapta, pero no es así como debería ser”, ejemplificó sobre el club del ejército ruso.

Nikita Mazepin no está en la Fórmula 1 por ser un gran piloto, sino porque su padre es un multimillonario con muy buenas conexiones empresariales. Pese a que sus actuaciones en pista no le hacen merecedor del asiento en Haas que prácticamente ha comprado, pocos habían previsto que sea algo totalmente ajeno al deporte lo que puede sacarle del Gran Circo.

