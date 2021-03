Tendencias de primavera en las que realmente no vale la pena invertir en ellas

El patchwork ha irrumpido muy fuerte en esta temporada gracias a las redes sociales. Fue una tendencia muy popular en los 2000 y se ha convertido en una tendencia para la primavera del 2021. Sin embargo, si no es nuestro tipo de estética habitual, se va a quedar en el fondo del armario y no lo vamos a volver a ver nunca más.

Cada temporada salen gran cantidad de tendencias y microtendencias que deseamos con todo nuestro corazón hacernos con ellas y no nos las quitamos ni un momento. Sin embargo, después de un año muchas de aquellas prendas no nos las volvemos a poner porque, o bien las tendencias han ido hacia el lado opuesto, o nos parecen muy desfasadas, horteras o fuera de lugar.

