Temu, la última app asiática que busca arrasar con Amazon siendo más barata incluso que AliExpress y Shein

If Yooou es prácticamente idéntica a Shein, con algoritmos que predicen las tendencias según los distintos países y precios relativamente asequibles. Pese a ello, esta plataforma no está teniendo el mismo éxito que Temu en desbancar a sus competidores.

Los precios tan bajos no es algo a lo que no estemos acostumbrados. Aliexpress también ofrece muchas veces artículos en su web por precios más baratos de lo que en un principio cuestan, pero en Temu, además, prometen entregarlos pronto. Cuando un usuario compra en Aliexpress, sabe que posiblemente el producto vaya a tardar meses en llegar, pero el 80% de Temu llega en 10 días supuestamente.

Temu se convirtió el 17 de octubre en la app de compras más descargada en Estados Unidos. Pero la competencia no se ha quedado ahí y los dueños de TikTok también pretenden quitar el puesto a Shein como plataforma de comercio electrónico del ultra fast fashion, con If Yooou, que tiene como principal público objetivo Europa (especialmente Reino Unido, Francia, Alemania e Italia).

