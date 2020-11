Temporada navideña comienza con más de 100.000 casos nuevos de covid-19 en EE.UU.

Esta decisión contrasta fuertemente con los anuncios recientes de otros líderes estatales de más restricciones y más aplicación de las normas. En Connecticut, el gobernador Ned Lamont emitió esta semana un decreto que aumenta la multa máxima para las empresas que violen las órdenes vinculadas al covid-19 a US$ 10.000. La multa máxima anterior era de US$ 500.

«Si te incomoda, si no crees en ella, por favor úsala (…) cuál es la desventaja», dijo Justice en una conferencia de prensa esta semana. «Mira, no somos de los que se apropian de los derechos de nadie. Mi buen señor, lo entiendo de todo corazón, no queremos hacer eso de ninguna manera. Pero tienes que ayudarme», agregó.

