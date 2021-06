Temor a un brote en la selección española a siete días de la Eurocopa

De momento, los jugadores se entrenan de forma individual o en grupos de máximo tres integrantes. Las bicicletas y el material de entrenamiento ya están en el exterior de las instalaciones, en los campos, para que los futbolistas españoles no pierdan la forma. Aunque no cabe duda de que no es la manera ideal de preparar la Eurocopa. Hoy, será la sub-21 la que juegue ante Lituania. l

El positivo de Busquets llegó a primera hora de la tarde del domingo, justo después de que todo el equipo comiera junto . Así, la posibilidad de un brote asusta pese a que todos los jugadores y los miembros del cuerpo técnico de la selección dieron negativo en la PCR que les fue realizada este lunes. Eso sí, el temor a una descalificación de la Euro no existe . Para el debut ante Suecia, que será el próximo lunes, basta con que haya 13 jugadores disponibles para que el duelo se pueda disputar. De no ser así, el partido se puede retrasar hasta 48 horas por la UEFA. Solo entonces se le daría el choque por perdido a España (un 3-0). Además, Luis Enrique puede sustituir a cualquier positivo en Covid hasta 48 horas antes del estreno de España en la Eurocopa.

You May Also Like