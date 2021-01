Temas que solo debes tocar en pareja

La perfección en una vida en pareja no existe, hay altas y bajas, debemos saber como actuar en esos momentos siendo muy importante la comunicación y no dejar que el tiempo se encargue de ello. Comparar la relación actual que supuestamente esta bien con otra que anda en mal momento, puede ser un comentario de doble filo porque en algún momento puedes pasar por una mala experiencia.

