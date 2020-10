¿Teletrabajo y esparcimiento? Sí, conoce la nueva tendencia existente en Panamá

Definitivamente, la pandemia del coronavirus nos ha cambiado la vida, en muchos aspectos; resguardar nuestra salud es lo primordial y lo más importante, guardar distancia y no poder abrazar a nuestros familiares ni mucho menos recibir visitas, no poder caminar por un parque a respirar aire puro sin mascarilla, la herramienta que se volvió fundamental en nuestra cartera o bolso, de uso diaria, imprescindible y obligatoria; cumplir con nuestro trabajo desde casa para tener el menor contacto posible con muchas personas alrededor, obviar las fiestas de nuestros hijos con la presencia de todos sus amiguitos; son tantas cosas que han cambiado que creo que si sigo escribiendo no terminaría.

