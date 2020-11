Telesalud, ¿el sueño de opio de los panameños?

Por su parte, el doctor Richard Ford, a juicio personal, luego de leer el proyecto sobre telesalud afirma que es una muy buena iniciativa, pero está llena de falencias . “En primer lugar, no se toma en cuenta los derechos del paciente (derecho a propiedad y privacidad de su historial, derecho a borrar y/o retirar su expediente, etc.) que debería ser lo primordial”.

“Me opongo a ese proyecto”. Así de tajante fue el doctor Fernando Castañeda al referirse al Proyecto de Ley 313. Asevera que no hubo consulta: “parece diseñada para un negocio privado y no pasó por los controles del colegio médico para regular temas como incapacidades por tema de ética y confidencialidad”.

Díaz ve con buenos ojos los objetivos contemplados en el Proyecto de Ley 313, sobre todo, cuando en esta pandemia han solicitado atención remota a la CSS, pero, no se ha dado. “Es positivo siempre y cuando se den las condiciones adecuadas para implementar este proyecto , porque en este momento los sistemas del Minsa como de la CSS no son compatibles, lo que quiere decir que ese proceso será demorado, porque no existe expediente único de los pacientes, por ejemplo, pero a largo plazo cuando todas esas limitantes se corrijan podrán implementarlo”.

Han pasado casi siete meses y, de acuerdo con el doctor Richard Ford, miembro de la comisión del Club Rotario de Panamá, que organizó la iniciativa , se reclutó entre 450 y 500 profesionales de la salud, quienes brindarían atención gratuita y virtual a personas con padecimientos no relacionados a la COVID-19. Esa base de datos pasó a manos de las autoridades de salud para ponerla en práctica. La CSS no se pronunció en ese sentido.

