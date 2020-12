Telemundo Puerto Rico niega que La Comay vaya a integrarse a su programación

“Nuestra parrilla de programación hacia el futuro no se divulga, y menos con un mercado de televisión tan competitivo. Habiendo dicho esto, podemos decir con toda claridad que no está en nuestros planes transmitir el programa de La Comay. La campaña en redes es producto de la imaginación de alguien que no tiene mas nada que hacer”, afirmó Cancela, presidente y gerente general del Canal 2.

