Telefónicas se endeudan para comprar espectro 5G

“5G será la forma en que estas compañías crecerán en el futuro y si no eres un líder en 5G, no estás en el juego”, dijo Brill en una entrevista telefónica el martes.

La canadiense Rogers Communications Inc. tendrá que pedir prestado dinero para el espectro e inversión 5G, así como para financiar la adquisición de 16 mil millones de dólares de Shaw Communications Inc.

T-Mobile US Inc. está vendiendo hasta 3 mil millones de dólares en bonos con vencimiento en tres partes para ayudar a comprar licencias en el espectro. El acuerdo sigue a su rival Verizon Communications Inc., que la semana pasada recaudó 25 mil millones de dólares para compras de 5G a través de la venta de bonos más grande del año.

