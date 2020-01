Telefónicas, bancos y seguros, los servicios que más reclamaciones generan

La encuesta, realizada a 1.680 personas (socios y no socios de la OCU) pone de manifiesto que un 80 % de los ciudadanos se ha visto obligado a reclamar en los últimos 5 años , mientras que un 12% decidió no hacerlo por “la falta de consecuencias prácticas” que, según ellos, tendría su reclamación.

You May Also Like