Telecinco desvela la existencia de un hijo secreto de Camilo Sesto

El programa Viva la vida de Telecinco ha sorprendido este sábado a los espectadores al desvelar, en exclusiva, la identidad de un hijo secreto del fallecido cantante Camilo Sesto.

Según han asegurado desde el espacio que presenta Toñi Moreno, el artista sabía de la existencia de este hijo no reconocido y le pasaba una manutención. Al parecer, una llamada al programa les puso sobre la pista, y finalmente dieron con su paradero, han explicado.

Tal y como han revelado, el hijo secreto de Camilo Sesto “se llama David y es taxista, tiene 36 años, es decir, que nació un año después que Camilo Blanes, su posible hermanastro”, han indicado desde el programa de Telecinco.

Aunque el presunto hijo del cantante no ha querido mostrar su cara al completo, sí ha dejado que el programa mostrase sus ojos, cuyo parecido con los de Camilo Sesto es evidente.

Viva la vida también ha podido hablar con David, que ha contado al programa que se enteró de quién era su padre “con 13 o 14 años”. El hijo secreto del cantante ha confesado que aunque se planteó dar el paso y revelar su identidad, en otros momentos se echó para atrás. “Ha llegado un momento que a veces digo: ‘Mira, me da igual, lo cuento y a tomar por saco’. Es decir, tampoco es una cosa mala. Es mi verdad, porque yo creo a mi madre“, ha defendido.

En este sentido, David ha asegurado que le “da igual que me venga cualquiera a desmentir o que alguno quiera entrar al trapo de la discusión, me da igual. El que me quiera creer, que me crea, y el que no, que no me crea”.

Según su testimonio, su madre llegó a contarle al propio cantante que tenía un hijo suyo: “Ella se lo comunicó. A la vista está que él no se hizo cargo de mí“, ha indicado.

David ha relatado, además, el tipo de relación que su madre mantuvo con Camilo Sesto. “Encuentros tuvieron cuatro o cinco. Yo creo que estuvieron año y pico“, ha dicho.

El cantante y su madre se habrían conocido en el año 84 en la discoteca Muntaner 4 de Barcelona, a través de unos amigos. “Le dijeron, ‘mira, una admiradora’. ‘¿Qué tal? Loli, ¿no?’. Lo típico, dos besos, y mi madre estuvo allí en esa gala que se hizo en esa discoteca”, ha asegurado.

“En esa discoteca, mi madre se queda a cuadros cuando él se quedó prendado de ella“, prosigue diciendo David. “Y es que se lo dijo a los amigos de mi madre, que tenían unas discotecas en Barcelona y le pidió a ellos el teléfono de mi madre. Ella se queda a cuadros: ‘¿Cómo le voy a dar mi número de teléfono a Camilo Sesto?’. Mi madre, lógicamente, como artista, como persona, como hombre, le gustaba, le encantaba, como a muchísimas mujeres”, ha admitido.

Tras darle el número de teléfono de su casa, él se puso en contacto y se vieron en Jávea, “cuando hicieron también allí una promoción turística, y ahí es donde tienen el encuentro… Bueno, de donde vengo yo es de ahí”, ha resumido.

Asimismo, según los colaboradores de Viva la vida, su único hijo reconocido, Camilo Blanes, “sabe de su existencia y se tratan, este chico tiene un año menos que Camilín, 36 años”, apuntan.

El colaborador Kiko Matamoros ha apuntado que el cantante llegó incluso a firmar un contrato con su madre para pasarle una manutención, y que serviría como prueba ante un posible intento de reclamación de paternidad. “Lourdes Ornelas no quería que esto se supiera, ha intentado que se mantuviera en secreto”, ha desvelado Matamoros.