Telecinco aplaza el estreno de ‘Operación Camarón’ por el coronavirus

No obstante, se produce en plena crisis por el coronavirus que, de momento, no ha perjudicado a la asistencia a los cines durante los últimos días. Tal y como han señalado fuentes de la Federación Española de Cines de España (FECE), el número de espectadores aumentó durante el pasado fin de semana un 17 por ciento respecto al mismo fin de semana de 2019, y un 13,9 por ciento respecto al fin de semana anterior.

