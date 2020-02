Tecnología punta para que la fruta sepa como antes

Ahora se sabe que el aspecto de una pieza de fruta no tiene por qué afectar al sabor , pero todavía “compramos con los ojos”, asegura Saenz. Es por eso que desde el sector se busca concienciar al consumidor para que no tenga la estética tan en cuenta a la hora de escoger qué entra en su bolsa de la compra.

You May Also Like