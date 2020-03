Técnico panameño teme ser contagiado al dirigir en la única liga de América que no se detiene por el coronavirus

Afortunadamente el equipo cumple al día con los salarios. No hay ningún problema con eso. Acá teníamos un jugador mexicano y un colombiano, pero ambos ya se fueron para su país por el coronavirus evitando ser contagiados. También hay varios que no están viniendo a entrenar.

Hay muchos jugadores que no están conformes con la decisión que tomó la Liga Primera. Ellos se basan en que acá el Ministerio de Salud todavía no ha dado la orden directa para cancelar el torneo. Ya la federación de Nicaragua había cancelado todo lo que es fútbol, pero acá la liga es un ente aparte.

Estoy dirigiendo al Real Madriz y el fin de semana pasada me tocó ir a jugar de visita ante el Real Estelí con juveniles porque la mitad del plantel no quiso jugar por el miedo al coronavirus. Hay muchos jugadores que temen contagiar a sus familiares, algunos tienen a sus madres enfermas. Y es complicado porque los jugadores están pensando más en la enfermedad que en jugar.

