Técnico del Oviedo lamenta que no se llegó a un acuerdo con Bárcenas

El ex Árabe Unido es propiedad del Cancún FC, entidad con quienes mantiene una disputa legal, según informes de medios españoles, por lo que aún no se puede definir su futuro, en el caso de Europa o regresar a América.

“Yoel aportó muchísimo deportivamente. Es un extremo que llega a gol, que tiene definición y no es fácil encontrar eso. Además tiene profundidad. No se ha dado el acuerdo”, confesó el estratega español.

