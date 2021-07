‘Te voy a amar aquí y en el cielo’: doloroso mensaje de hijo de Carolina Echeverría

Jano Urtecho adjuntó a su escrito en redes sociales un video de su madre expresando y exigiendo respeto hacia las mujeres. “Las mujeres merecemos respeto. Somos abuelas, madres, hermanas, hijas y también esposas. No merecemos que nos agredan. Alto al femicidio. No más violencia contra las mujeres. Juntos podemos”, reza una promulga de Carolina Echeverría en un reciente video que grabó la exparlamentaria del departamento de Gracias a Dios .

You May Also Like