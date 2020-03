¿Te quedaste en ‘Apalabrados’ o el ‘Candy Crush’? Cinco adictivos juegos gratuitos para móviles

Los juegos para ejercitar la mente nunca vienen mal, aunque tienen la contraindicación de que luego no se deja la partida hasta que por fin se supera ese nivel en el que se está atascado, momento en el que uno se pregunta por qué no había reparado antes en esa solución. Uno de ellos es Brain Test, de cuidado diseño y centrado en resolver acertijos engañosos . ¿La pega? La publicidad que ronda y que figura como opción en varias vías.

¿Te apasionan el anime, la aventura y el rol? Entonces deberías descargarte The Seven Deadly Sins. Grand Cross. La propuesta, bastante trabajada y llamativa, destaca por el nivel de las animaciones intercaladas para descubrir la historia (una princesa busca salvar su reino) y por el detalle de que las batallas se basan en las cartas con las habilidades disponibles . Se basa en una serie que puede verse en Netflix . Un aspecto que quizá moleste: la exagerada hipersexualización de los personajes femeninos.

