te pueden hackear el WhatsApp

También es posible que el actual dueño reciba nuevos mensajes de contactos que aún no están al tanto del cambio de número, pero no podrá acceder al historial de conversaciones.

Este acceso no autorizado, e involuntario, a la cuenta de otra persona no es consecuencia de una reasignación mal hecha por parte de los operadores, sino de las condiciones de uso de las aplicaciones o servicios, como señalan las fuentes que, aseguran, no puede ocurrir que dos personas acaben utilizando el mismo número tras su reutilización.

Desde ese momento, el nuevo usuario del número puede empezar a utilizarlo en su ‘smartphone’ y vincularlo a servicios digitales como aplicaciones de mensajería. Sin embargo, si el dueño anterior no ha desvinculado su cuenta, cuando active, por ejemplo, WhatsApp, el nuevo podrá encontrarse ante conversaciones que no se dirigen a él.

El proceso de reasignación concede un plazo de 30 días al usuario tras darse de baja y no portar el número . Pasado ese tiempo, se entiende que no lo quiere mantener y entonces se devuelve la numeración al operador original.

